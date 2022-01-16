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В России впервые с июля зафиксировано менее 700 смертей от COVID-19 за сутки

В России впервые с 5 июля зафиксировали менее 700 смертей из-за COVID-19 за сутки

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В России зафиксировали менее 700 смертей пациентов с COVID-19 за сутки — это минимум с 5 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 16 января.

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пациентов с COVID-19 умерли в России за сутки

Днем ранее число летальных исходов составило 743. Всего с начала пандемии умерли 321 320 человек. Условная летальность снизилась до 2,97 процента, следует из данных оперштаба.

В частности, 16 января в Москве зарегистрировали 70 смертей, в Санкт-Петербурге — 63, в Подмосковье — 41. В Нижегородской области и в Алтайском крае число летальных исходов составило 26 в каждом регионе, в Красноярском крае — 23.

В России за минувшие сутки выявили 29 230 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших за все время пандемии составило 10 803 534.

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Анастасия Шейкина
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