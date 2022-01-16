Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Обнаружена суперлуна на треть меньше Нептуна

Астрономы Колумбийского университета обнаружили гигантскую луну в 5500 световых годах

Фото: pixabay

Астрономы Колумбийского университета сообщили об обнаружении второй суперлуны, которая вращается вокруг экзопланеты размером с Юпитер. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Гигантская экзолуна вращается вокруг планеты Кеплер 1708b, которая находится в 5500 световых годах от Земли в направлении созвездий Лебедя и Лиры. Она примерно на треть меньше спутника размером с Нептун, который был обнаружен командой ученых ранее на орбите вокруг другого газового гиганта — Кеплер 1625b.

Обе экзолуны, вероятно, состоят из газа, который удерживается гравитационным притяжением. Возможно, они изначально были планетами, которые попали на орбиту вокруг еще более крупного газового гиганта. Такие системы находятся вдали от родительских звезд, которые могли бы оторвать их друг от друга.

Для подтверждения открытия, сделанного методом транзита, когда яркость звезды снижается из-за прохождения на ее фоне объекта, потребуются наблюдения с других космических телескопов, таких как «Хаббл». Некоторые специалисты считают, что ученые наткнулись на флуктуацию в данных из-за звезды или погрешности в инструментах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Обнаружена суперлуна на треть меньше Нептуна
Москвичи поссорились из-за фотосессии лося
Российские миротворцы вылетели из Казахстана
В Кремле заявили о «совершенно разных треках» России и США
На Украине заявили о невозможности получения ФРГ выгод от «Северного потока-2»
Более 10 судов в Японии пострадали от цунами
В Лондоне расследуют «винные пятницы» с участием британского премьера
При пожаре в центре Москвы погиб один человек
Канье Уэст не смог попасть на день рождения своей дочери
В Совфеде назвали потерю населения общей чертой ряда бывших республик СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter