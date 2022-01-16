Названо преимущество нового теста на наличие омикрон-штамма коронавируса

Директор компании «Современные лабораторные технологии» Евгений Печковский назвал преимущество нового теста на наличие омикрон-штамма коронавируса перед другими системами. Его слова передает ТАСС.

Как объяснил разработчик, применение новых тестов может оказаться выгоднее, несмотря на то, что они будут на 20-30 процентов дороже ныне используемых. Пациенту не потребуется делать два теста, один из которых выявляет омикрон-штамм, а второй — другие варианты инфекции.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала об универсальности российских тестов на коронавирусную инфекцию. По ее словам, выявлять COVID-19 способны все тест-системы, которые применяются в России, вне зависимости от того, каким вариантом вируса заражен человек.