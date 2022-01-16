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Туроператоры увеличили число выгодных туров с кешбэком по России

Российские туроператоры расширили ассортимент туров для граждан по госпрограмме кешбэка

Фото: Pixabay

Российские туроператоры увеличили число выгодных туров по России, пишет РИА Новости.

По информации агентства, в преддверии старта очередного этапа госпрограммы туристического кешбэка они расширили ассортимент участвующих в акции туров. На фоне высокого спроса соотечественникам рекомендуется планировать поездки заранее.

Уточняется, что пятый этап госпрограммы будет запущен 18 января. Принять участие в акции и выгодно спланировать отпуск можно до 12 апреля. Представители отрасли в беседе с журналистами указали, что четвертый этап программы пришлось досрочно завершить из-за высокого спроса.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали главные регионы для путешествий по стране на новогодние праздники. Так, лидером рейтинга стал Краснодарский край (СочиАнапаГеленджик) — на него пришлось свыше 35 процентов всех проданных туров по стране. Далее следуют Санкт-ПетербургКрым и Татарстан (от восьми до десяти процентов на каждый регион).

Марина Совина
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