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Названы главные регионы для путешествий россиян на праздники

АТОР: главным регионом для поездок россиян на новогодние праздники стал Краснодарский край

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Эксперты туристической отрасли назвали главные регионы для путешествий россиян на новогодние праздники. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, лидером рейтинга стал Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик) — на него пришлось свыше 35 процентов всех проданных туров по стране. Далее следуют Санкт-Петербург, Крым и Татарстан (от восьми до десяти процентов на каждый регион). Около шести процентов продаж у федеральных туроператоров пришлись на новогодние туры в Москву, до четырех процентов — в Великий Устюг, Карелию, Тюмень и Калининград.

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Генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что некоторые регионы (Татарстан, Великий Устюг и Кавминводы) смогли восстановить допандемийный уровень продаж туров, в то время как другие направления (Москва и Санкт-Петербург) пока не вернулись к прежним показателям поездок.

«Фактически единого тренда в динамике продаж туров по России не стало: регионы зажили своей внутренней туристической  жизнью, а динамика стала зависеть от политики региональных властей в отношении ковидных ограничений», — добавил специалист. 

Ранее в январе россияне рассказали, куда хотят отправиться в путешествие в 2022 году. Так, самым привлекательным зарубежным направлением стала Италия — она набрала 8,5 процента голосов. Среди отечественных направлений лидирует Байкал — его хотят увидеть 19 процентов участников опроса.

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Валентина Процкова
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