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В Сербии открылись участки для голосования по изменению конституции

РИК: в Сербии открылись избирательные участки на референдуме по изменениям конституции

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Сербии, где проходит референдум по изменении конституции, открылись избирательные участки. Об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК), передает РИА Новости.

В конституцию страны планируется внести изменения в сфере правосудия для сближения законодательства Сербии со стандартами Европейского союза (ЕС). Вопрос референдума сформулирован так: «Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?»

Согласно поправкам, в Сербии сформируется Высокий совет судей (ВВС). Он будет включать шесть судей, четверо юристов со стажем не менее 10 лет, которых выберет парламент, а также председателя Верховного суда. ВВС будет сам утверждать судей во все органы системы.

По данным Республиканской избирательной комиссии, правом голоса в Сербии обладают более 6,5 миллиона человек, Голосование проходит с 7 утра (9.00 по московскому времени) до восьми вечера (22.00 по московскому времени). Проголосовать жители могут на участках всей территории, за исключением Косово и Метохии.

В мониторинге на референдуме принимают участие российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. В состав делегации вошли члены Совфеда Елена Афанасьева и Сергей Березкин.

Ранее изменение конституции допустил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, работа над документом должна быть прозрачной, а итоговый текст должен быть представлен на одобрение народа.

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Анастасия Шейкина
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