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Эрдоган допустил изменение Конституции Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил изменение Конституции страны. По его словам, разработка нового документа возможна в ближайшем будущем, передает его слова агентство «Анадолу».

«Возможно, Турции пора снова обсудить новую Конституцию», — заявил он. По его словам, работа над документом должна быть прозрачной, а итоговый текст должен быть представлен на одобрение народа.

В 2017 году в Турции уже проходил референдум по внесению поправок в конституцию. Граждане страны решили внести изменения в 18 статей основного закона, предполагающие упразднение должности премьер-министра и наделение президента полномочиями самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Глава государства также получил право объявлять режим чрезвычайного положения и издавать указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

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