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Турецкий парламент проголосовал за усиление роли президента страны

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкие депутаты утвердили основные положения конституционной реформы, усиливающие роль президента. Об этом 13 января сообщает Reuters.

Три новые статьи основного документа предусматривают, что у парламента отныне будет надзорная роль, что президент сможет сохранять партийную принадлежность и возглавить исполнительную власть. «За» проголосовали 340 депутатов из 550. Поправки должны пройти еще два раунда голосования, после чего их вынесут на всенародный референдум.

Утвержденные 13 января поправки — лишь часть общей реформы, обсуждение остальных положений продолжается. Проект новой конституции, за принятие которой выступает Реджеп Тайип Эрдоган, предусматривает резкое усиление полномочий президента.

В случае принятия документа в прямое подчинения главы государства, в частности, перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом.

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