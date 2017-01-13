Турецкий парламент проголосовал за усиление роли президента страны

Турецкие депутаты утвердили основные положения конституционной реформы, усиливающие роль президента. Об этом 13 января сообщает Reuters.
Три новые статьи основного документа предусматривают, что у парламента отныне будет надзорная роль, что президент сможет сохранять партийную принадлежность и возглавить исполнительную власть. «За» проголосовали 340 депутатов из 550. Поправки должны пройти еще два раунда голосования, после чего их вынесут на всенародный референдум.
Утвержденные 13 января поправки — лишь часть общей реформы, обсуждение остальных положений продолжается. Проект новой конституции, за принятие которой выступает Реджеп Тайип Эрдоган, предусматривает резкое усиление полномочий президента.
В случае принятия документа в прямое подчинения главы государства, в частности, перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом.