Турецкие парламентарии подрались в ходе обсуждений поправок в Конституцию

Видео: cnnturk.com

Депутаты турецкого парламента подрались во время обсуждения поправок в конституцию страны. Видео публикует CNN Turk.

Дебаты переросли в кулачный бой после того, как представители оппозиционной Народно-республиканской партии заблокировали трибуну. Телеканал NTV уточняет, что в ходе потасовки заместитель руководителя правящей Партии справедливости и развития Фатих Шахим получил перелом носа.

Проект новой конституции предусматривает кардинальное усиление полномочий президента. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства. Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы.