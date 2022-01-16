Американский аналитик уличил США в лицемерии при диалоге с Москвой

Американский аналитик Питер Бейнарт уличил США в лицемерии при диалоге с Москвой. В статье для The New York Times он написал, что в Вашингтоне предали демократические принципы.

По словам Бейнарта, США всегда опирались на сферы влияния при построении своей внешней политики. «Сейчас Вашингтон предпочитает использовать экономическое принуждение для наказания правительств, которые вступают в союз с противниками и бросают вызов ее региональному господству», — отмечает он в статье.

Специалист добавил, что Америка пока не является сторонником «доктрины Монро» и назвал эмбарго против Кубы политическим запугиванием. Отношения России и Украины Бейнарт сравнил с Америкой и Мексикой и призвал Вашингтон принять поражение относительно Украины и право вето России на военные союзы с этой страной. Он считает, что на практике Москва уже им обладает, и это намного лучше, чем полномасштабное вторжение, которое превратит всю страну в поле битвы.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о якобы вынашиваемом плане Москвы вторгнуться на Украину — это плод больного воображения американских русофобски настроенных кругов, результат их психического расстройства. Антонов подчеркнул, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Украины.

