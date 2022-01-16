Вдову Грачевского госпитализировали после открытия памятника режиссеру

Третью жену режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, 37-летнюю актрису и певицу Екатерину Белоцерковскую экстренно госпитализировали после открытия памятника супругу. Об этом сообщает «Московский комсомолец» (МК).

По информации издания, вдова режиссера присутствовала на мероприятии на Троекуровском кладбище 14 января. Очевидцы рассказали, что она обнялась со второй женой мастера Анной Грачевской (Панасенко), после чего женщины не сдержали слез. «МК» предполагает, что Белоцерковская тяжело переживала траурные мероприятия, приуроченные к годовщине смерти Грачевского.

Отмечается, что супруга режиссера выложила в Instagram короткое видео, на которое попала больничная палата, капельница и рука женщины. Она не сообщила подробности о причине госпитализации и диагнозе.

Ранее стало известно, что Грачевскому откроют памятник на Троекуровском кладбище в Москве. Организатор создания памятника, директор театра «Ленком» Марк Варшавер обратился в одну из московских гранитных мастерских, которая занимается созданием надгробных памятников во главе с директором Дмитрием Федотовым. Они сделали его для режиссера бесплатно.