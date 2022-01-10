В Москве откроют памятник Борису Грачевскому

Режиссеру и создателю киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому в пятницу, 14 января, откроют памятник на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА Новости рассказал инициатор и организатор создания памятника директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По его словам, он был знаком с Грачевским с 20 лет, «это был чудесный очень творческий человек». Варшавер обратился в одну из московских гранитных мастерских, которая занимается созданием надгробных памятников во главе с директором Дмитрием Федотовым и они «бескорыстно бесплатно создали его для Грачевского».

Борис Грачевский — советский и российский режиссер и сценарист, художественный руководитель тележурнала «Ералаш». Брак с актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской стал для Грачевского третьим. В 2020 году у супругов родился сын Филипп. В 2021 году режиссер умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.