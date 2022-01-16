Генерал СБУ дал Зеленскому два совета для организации встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским лишь после того, как тот снимет с должности главы МИД Украины Дмитрия Кулебу и направит переговорщиков в Донбасс. Об этом экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, Зеленскому необходимо изменить риторику для организации переговоров с Путиным. «Каждый раз мы слышим вброс в сторону России, но говорим: "Мы хотим встретиться"», — отметил Вовк.

Вовк также посоветовал главе Украины отправить переговорщиков к лидерам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. При этом он отметил, что стоит признать власти самопровозглашенных республик недоговороспособными. Так, после переговоров с ДНР и ЛНР у Зеленского будет «справка о встрече» с их представителями, и тогда президент России может принять его в Москве или встретиться с ним в другом месте, считает экс-глава Следственного управления СБУ.

Ранее Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с предложением организовать трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным. Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, сейчас Киев находится в ожидании ответа от Москвы.

