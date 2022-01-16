Обратившиеся к Кадырову ингушские активисты заявили о взломе YouTube-канала

YouTube-канал общественной организации «Мекх-Кхел» был взломан, заявил сопредседатель организации Сараждин Султыгов. Об этом сообщает «Фортанга».

Активисты заявили, что последний вход в аккаунт произошел из Грозного.

Взломавшие аккаунт удалили все видеообращения Султыгова, в том числе, и адресованные главе Чечни Рамзану Кадырову. «Мне начали звонить, мол не можем посмотреть видео на канале. Оказалось, канал взломан и видео удалены. Опускаться до вашего уровня я не хочу, но кто это сделал — не мужчины», — заявил Султыгов.

Активисты планируют вновь восстановить канал.

Ранее Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в трехдневный срок. После истечения ультиматума руководитель региона заявил, что а отведенный срок никто не обратился к старейшинам или к нему самому, и не высказал обвинений. Он также подчеркнул, что не является врагом Ингушетии, а чеченцы и ингуши были и остаются братьями.

В октябре 2021 года между Чечней и Ингушетией обострился конфликт из-за земель. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду. Угрозу Кадырова подтвердил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отметив, что, по его мнению, ингушская сторона занимается провокациями.