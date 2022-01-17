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В метро трех российских городов протестируют сеть 5G

«Известия»: «Ростелеком» протестирует сеть 5G в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

«Ростелеком» протестирует технологию связи пятого поколения (5G) в метрополитенах трех российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Соответствующая заявка подана в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ). Об этом в понедельник, 17 января, пишут «Известия».

По данным издания, в заявке оператор просит ГКРЧ для выделить для тестирования сети 5G диапазон частот 3,3 — 3,4 ГГц и 3,8 — 4,1 ГГц на наземных станциях метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в подземных — 3,4 — 3,8 ГГц. Отмечается, что эксперимент в столичном метрополитене планируется провести на Кольцевой линии.

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Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев пояснил, что тестирование оборудования в реальных условиях необходимо для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России, это необходимо как операторам, так и будущим потребителям сервисов. Он заверил, что тестирование названных частот в метро не создаст помех наземным радиоэлектронным средствам.

В свою очередь в Минцифры уточнили, что заявку рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ.

Согласно отчету Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи (GSA), в 2021 году количество стран, где работает хотя бы одна сеть пятого поколения, достигло 78. По оценке специалистов, сотовая связь нового поколения постепенно распространяется по всей планете. В 145 странах 487 операторов либо запустили свои сети, либо находятся на стадии планирования — в 2020 году их было 412. Некоторые из них провели испытания, но еще не подключили к сетям клиентов.

Марина Совина
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