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Аналитик назвал условие для укрепления рубля к доллару

Аналитик Брагин: доллар не потерял свою стабильность, но может опуститься до 72 рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин сообщил, что российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале 2022 года, однако отечественная валюта еще может укрепиться. Его слова приводит агентство «Прайм».

Аналитик отметил, что доллар не потерял свою стабильность. «Можно рассуждать о том, что на данный момент доля доллара в мировой торговле снижается, но это не влияет на курс, а затрагивает лишь распространённость данной валюты», — сказал он.

По словам Брагина, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами, это «пагубно скажется на долларе». Он добавил, что в таком случае курс доллара может опуститься до 72 рублей.

Эксперты считают, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. В качестве главных причин опрошенные «Лентой.ру» аналитики назвали ранее вероятное снижение геополитической напряженности и рост мировых цен на топливо, в первую очередь газ.

Марина Совина
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