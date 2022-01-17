В РАН объяснили отсутствие антител у переболевших COVID-19

Наличие низкого уровня антител у переболевших COVID-19 не говорит об отсутствии иммунитета к инфекции. Такое объяснение дал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев на заседании рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с коронавирусом в Госдуме, передают «Известия».

Эксперт указал, что у перенесших коронавирус даже в тяжелой форме антитела могут быть не слишком высокими. В то же время клетки памяти определяют возбудитель заболевания, что свидетельствует о формировании иммунитета, подчеркнул Зверев.

Специалист отметил, что несколько его пациентов полностью утратили антитела. «Но никто из них не заболел ни в какой форме», — сказал академик.

У этих пациентов антитела появились в более высоком титре, чем сразу после болезни, добавил Зверев.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял о начале клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител. Он уточнил, что первая и вторая фазы испытаний займут от трех с половиной до четырех месяцев. «Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны», — добавил он. Специалист подчеркнул, что об эффективности препарата уже известно по западным аналогам.