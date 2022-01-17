Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Австралии признали «Спутник V»

Регулятор Австралии рекомендовал правительству признать российскую вакцину «Спутник V»

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные российской вакциной против коронавируса «Спутник V» у прибывающих в страну граждан других государств. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 Центра имени Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», — говорится в заявлении регулятора.

Как сообщили в TGA, российская сторона предоставила управлению необходимую информацию, в том числе данные исследований, «демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту и снижает вероятность того, что въезжающий путешественник передаст инфекцию другим лицам или заболеет COVID-19, находясь в Австралии».

Материалы по теме:
Мир борется с коронавирусом уже два года. Почему ученые не могут его победить?
Мир борется с коронавирусом уже два года.Почему ученые не могут его победить?
2 января
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки. Что известно про омикрон и насколько он опасен?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.Что известно про омикрон и насколько он опасен?
27 ноября

Регулятор также подчеркнул, что две дозы вакцины «Спутник V» показывают среднюю эффективность не ниже 89 процентов против заражения коронавирусом и на 98-100 процентов защищают от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений. «Иностранцы, получившие две дозы российской вакцины "Спутник V", теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешен въезд в Австралию», — заключили в TGA.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение. Заключение также касается проведения клинических исследований российского препарата. Замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов подчеркнул, что у специалистов ЕМА не было критических замечаний.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Беглый банкир Аблязов раскрыл центр координации протестов в Казахстане
В трех российских регионах впервые выявили омикрон-штамм
Россияне вспомнили о деревнях на месте московских окраин
Россиянка прогулялась по нетуристическим улицам Хургады и сравнила их с GTA
Австралия разрешила въезд привитым «Спутником V» иностранцам
Беглый банкир Аблязов отказался считать себя инициатором протестов в Казахстане
Американский журналист упрекнул Тутберидзе за ужин с судьями
В Германии захотели возвращения России в G7
Шеф-повар призвал ни в коем случае не делать с яйцами одну вещь
В Австралии признали «Спутник V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter