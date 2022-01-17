Девушка нашла дешевую замену дорогому нижнему белью бренда Ким Кардашьян

Блогерша нашла дешевую замену дорогостоящим вещам марки, принадлежащей Ким Кардашьян, и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Адина Мэй (Adina May) объяснила, что ей удалось случайно найти комплекты, крой которых похож на нижнее белье бренда Skims. По словам девушки, она пришла в массмаркетовый магазин Primark и обнаружила целый отдел упомянутых вещей.

Мэй показала большое количество трусов, бюстгальтеров, корректирующего белья и пижам телесных оттенков, в точности повторяющих дизайн упомянутой марки. Героиня материала подчеркнула, что стоимость позиций начинается от пяти фунтов стерлингов (500 рублей).

Ролик блогерши стал вирусным и набрал 55,7 тысячи просмотров. Пользователи сети поблагодарили ее за наводку. «Спасибо тебе! Я уже бегу туда!», «Это лучшая новость за последнее время! Все выглядит очень красивым», «Я должна поехать в Primark», «Очень красивая коллекция!», «Я в шоке!» — писали они.

В ноябре сумкам Louis Vuitton нашли дешевую замену в масс-маркете. В одном из своих видео пользовательница соцсети Шарлотта Фуллер (Charlotte Fuller) показала подписчикам зеленые, белые и черные наплечные сумки, а также клатчи с золотистыми ремнями. Стоимость аксессуаров, по ее словам, составляла в среднем 20 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей).