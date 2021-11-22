Сумкам Louis Vuitton нашли дешевую замену в масс-маркете

Поклонницы модных домов Louis Vuttion и Hermes нашли бюджетную замену их товарам в испанской сети масс-маркетовых магазинов Mango. Об этом сообщает The Sun.

На платформе TikTok появилось множество публикаций, авторы которых демонстрируют ассортимент бренда, особенно восхищаясь линейкой женских аксессуаров. В частности, блогерши обнаружили дешевые сумки, дизайн которых является копией изделий люксовых производителей.

Так, в одном из своих видео пользовательница соцсети Шарлотта Фуллер (Charlotte Fuller) показала подписчикам зеленые, белые и черные наплечные сумки, а также клатчи с золотистыми ремнями. Стоимость аксессуаров, по ее словам, составляла в среднем 20 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей).

«Девочки, нам следует перестать пренебрегать Mango. Эти сумки такие крутые!» — поделилась мнением тиктокерша, чей ролик собрал более 25 тысяч просмотров. Другие юзерши поддержали ее в комментариях: «Клянусь, это мое секретное место», «Я только что добавила одну из них в корзину», «Благодаря тебе я приобрела зеленую сумку!»

В ноябре 2020 года журналисты нашли дешевую замену модным тапкам американской марки Ugg. Речь идет о новой модели обуви Fluff Yeah Slide из натурального овечьего меха за 100 долларов (7599 рублей). В то же время в ассортименте интернет-ретейлера Ego появилась похожая обувь по более низкой стоимости. Отмечается, что тапки также изготовлены в 14 цветах, однако при их производстве был использован синтетический мех, в отличие от пары бренда Ugg. Их цена равнялась 10 фунтам стерлингов (759 рублей).