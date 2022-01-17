В Госдуме дали прогноз по ситуации с распространением омикрона в России

Заявления об улучшении ситуации с омикрон-штаммом в России выглядят преждевременными. Такой прогноз по эпидемиологической ситуации сделал председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас в России только началась пятая волна коронавируса. В связи с распространением омикрона расслабляться нельзя, подчеркнул Хубезов.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса придется в России на февраль.

По мнению эксперта, прогноз о пике новой волны 22 января является несбыточным, так как Россия занимает большую территорию, и омикрон-штамм вряд ли успеет за эту неделю вытеснить дельту.