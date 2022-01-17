Девятилетняя девочка загадочно исчезла во время семейного путешествия

В Австралии полиция четвертый день разыскивает девятилетнюю девочку, которая загадочно исчезла во время семейного путешествия. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Шарлиз Маттен (Charlise Mutten) из штата Квинсленд отправилась со свей матерью Каллистой (Kallista Mutten) в поездку в район Голубых гор (штат Новый Южный Уэльс), где проживает партнер женщины, Джастин Стейн (Justin Stein).

Последней раз девочку видели на горе Уилсон 13 января — на ней были надеты розовый топ и черная юбка до колен. Предполагается, что Шарлиз пропала после того, как самостоятельно ушла из дома на прогулку.

Полиция начала полномасштабную поисковую операцию на следующей день — специалисты провели обыски в доме, где остановились туристки, а также изъяли машину и лодку Стейна. К расследованию присоединились детективы — они рассматривают это дело как потенциальное убийство.

В ноябре 2021 года две российские туристки отправились на отдых в Турцию и исчезли. По словам родственников пропавших Анастасии и Лианы, первое время девушки регулярно общались с близкими, однако в течение следующих дней они не отвечали на звонки и сообщения.