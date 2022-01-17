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В Кремле оценили необходимость дополнительных указаний регионам из-за COVID-19

Песков: пока нет необходимости в дополнительных указаниях регионам из-за COVID-19

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В настоящее время нет необходимости в дополнительных указаниях российским регионам по действиям в ситуации с распространением COVID-19. Так ее оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, глава государства Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, а также вице-премьер Татьяна Голикова ежедневно контактируют с российскими субъектами.

Вместе с тем Песков добавил, что у регионов есть особые полномочия, которые никто не отменял.

Ранее представитель Кремля заявил, что решений о возможном введении локдауна на фоне новой волны коронавируса в России пока нет, ничего конкретного никто сказать не может. Он допустил, что планка заболеваемости COVID-19 в стране будет высокой.

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Юлия Ямпольская
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