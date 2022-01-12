В Кремле ответили на вопрос о возможном введении локдауна в России

Решений о возможном введении локдауна на фоне новой волны коронавируса в России пока нет, ничего конкретного никто сказать не может. Таким образом ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 12 января, ТАСС.

Он допустил, что планка заболеваемости коронавируса в России будет высокой.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России неизбежен. Она отметила, что причиной этого станет распространение штамма омикрон.

Вице-премьер также предположила, что первый удар омикрона, скорее всего, примет на себя столичный регион.

12 января сообщалось, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за все время пандемии составило 10 702 150.