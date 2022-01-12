Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости COVID-19 в России

Новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России неизбежен. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает в среду, 12 января, ТАСС.

По ее словам, причиной этого станет распространение штамма омикрон.

«Наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — отметила вице-премьер.

Голикова также указала, что первый удар омикрона, скорее всего, примет на себя столичный регион.

Ранее 12 января сообщалось, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за все время пандемии составило 10 702 150.