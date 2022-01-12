Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости COVID-19 в России
Вице-премьер Голикова: новый рост заболеваемости коронавирусом в России неизбежен
Новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России неизбежен. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает в среду, 12 января, ТАСС.
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По ее словам, причиной этого станет распространение штамма омикрон.
«Наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — отметила вице-премьер.
Голикова также указала, что первый удар омикрона, скорее всего, примет на себя столичный регион.
Ранее 12 января сообщалось, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за все время пандемии составило 10 702 150.