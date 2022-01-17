Названы опередившие Москву по росту цен на жилье города

Сильнее всего в 2021 вторичное жилье подорожало в Краснодаре, Сочи и Севастополе. По данным аналитиков консалтингового агентства SRG, эти города существенно опередили Москву по росту цен, пишет РБК.

Средняя стоимость квадратного метра во «вторичке» в Краснодаре увеличилась на 72,5 процента, до 95,7 тысячи рублей. Второе место занимает Сочи с подорожанием на 54,9 процента (до 194,8 тысячи рублей), а третье — Севастополь с ростом на 45 процентов (до 138,3 тысячи рублей). В первой пятерке аналитики также назвали Калининград (плюс 35,9 процента, до 89,2 тысячи рублей) и Омск (плюс 34,5 процента, до 63,6 тысячи рублей).

Данные для рейтинга специалисты взяли на онлайн-площадках по поиску недвижимости и региональных базах в 50 крупнейших городах России. Объявления без характеристик недвижимости или с несвойственными для регионов ценами не учитывались. В среднем по стране за 2021 год квадратный метр жилья подорожал на 24,1 процента, до 80,3 тысячи рублей.

Снижения цен на вторичное жилье аналитики не отметили ни в одном крупном городе. Минимальный рост показателей зафиксировали в Кирове (плюс 7,9 процента, до 48,4 тысячи рублей) и Магнитогорске (плюс 9,7 процента, до 35,3 тысячи рублей). Москва с подорожанием квадратного метра на 22,7 процента (до 293,7 тысячи рублей) заняла 20-е место в рейтинге, а Санкт-Петербург с увеличением стоимости на 21,9 процента (до 172,2 тысячи рублей) — 22-е.

По росту цен на вторичное жилье с января по сентябрь 2021 года Краснодар также опередил Москву. За этот период стоимость «квадрата» в курортном городе выросла на 28,8 процента, до 71,5 тысячи рублей, в то время как в столице России квадратный метр подорожал на 10,7 процента, до 264,8 тысячи рублей. Второе место тогда занимал Омск (плюс 22,7 процента, до 57,9 тысячи рублей), а третье — Нижний Новгород (плюс 20,9 процента, до 86,2 тысячи рублей).