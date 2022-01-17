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В Роспотребнадзоре назвали длительность подъема заболеваемости из-за COVID-19

Эпидемиолог Горелов: рост заболеваемости COVID-19 обычно длится минимум 30-45 дней

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Рост заболеваемости коронавирусом обычно продолжается минимум 30-45 дней. Такую длительность подъема заболеваемости назвал эпидемиолог, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его цитирует РИА Новости.

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«Рост у нас начался со среды прошлой недели, поэтому надеяться на то, что мы по аналогии с зарубежными коллегами, не начав расти, завершим этот процесс, не представляется возможным. Действительно, и опасения самые серьезные», — заявил Горелов.

По его словам, в России проводится серьезная подготовительная работа, чтобы избежать ситуации, возникшей в Италии в мае 2020 года.

Другую точку зрения ранее высказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он считает, что заболеваемость омикрон-штаммом в России пойдет на спад в конце января — начале февраля. Из-за большого числа инфицированных возникнет генетическая нестабильность южноафриканского варианта вируса — в результате его контагиозность снизится, объяснил он.

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Анастасия Шейкина
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