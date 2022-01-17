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Вирусолог предрек снижение заболеваемости омикроном в России к концу января

Вирусолог Альтштейн: волна заболеваемости омикроном в России пойдет на спад в конце января

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Заболеваемость омикрон-штаммом в России пойдет на спад в конце января — начале февраля. Снижение числа новых случаев COVID-19 предрек вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, его цитирует ТАСС.

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По его словам, омикрон-штамм не выдерживает высокого прироста числа новых случаев. Из-за большого числа инфицированных возникает генетическая нестабильность COVID-19 — в результате его контагиозность снижается, объяснил Альтштейн.

По данным исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости омикрон-штаммом в стране может прийтись на 22 января. Согласно прогнозу ученых, 5 февраля это будет очевидно по официальной статистике.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что российская вакцина от COVID-19 защищает от омикрона на 70 процентов. Он подчеркнул, что это высокий уровень эффективности и призвал всех прививаться от коронавируса.

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Анастасия Шейкина
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