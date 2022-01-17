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Онищенко заявил о 70-процентной защите российской вакцины от омикрон-штамма

Онищенко: российская вакцина от COVID-19 эффективна против омикрон-штамма на 70 процентов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская вакцина от COVID-19 эффективна против омикрон-штамма коронавируса, ее уровень защиты составляет 70 процентов. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире «Эхо Москвы», сообщает Telegram-канал радиостанции.

«Мы ведем вирус-нейтрализующую активность, есть такой тест, который определяет, на конкретный выделенный омикрон мы запускаем человеческую сыворотку — человека, который привился, вакцинировался, то есть имеет достаточный уровень иммунитета. И она дает сегодня 70 процентов защиты», — сказал Онищенко.

Он назвал такой уровень эффективности прививки высоким. Нельзя утверждать, что вакцина не работает, подчеркнул врач-эпидемиолог.

Онищенко добавил, что необходимо призывать всех вакцинироваться от COVID-19.

Ранее Геннадий Онищенко объяснил низкие показатели заражений коронавирусом в России и США. По его словам, это связано с тем, что в России праздники завершились 10 января, а в Соединенных Штатах люди уже вышли на работу со 2 января.

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Анастасия Шейкина
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