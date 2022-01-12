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Онищенко объяснил низкие показатели заражений COVID-19 в РФ по сравнению с США

Онищенко: в РФ низкие показатели заражений COVID-19 по сравнению с США из-за праздников
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Низкие показатели заболеваемости коронавирусом в России по сравнению с Европой и США объясняются тем, что заболевание протекает легко, и тем, что в РФ праздники только завершились, а в Соединенных Штатах люди уже вышли на работу со 2 января. Об этом бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

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Онищенко отметил, что, заболеваемость в России, конечно, ниже, чем на Западе, но не такая как в статистике, потому что особенность заболевания «отличается от той, что была». Он объяснил, что еще с начала падении были заболевшие COVID-19, у которых не было выраженной клинической картины. В то же время при омикроне течение болезни легче, чем при предыдущих штаммах, хотя он и более заразный.

По его словам, в Штатах, где сейчас очень высокая заболеваемость, омикрон появился раньше, и праздники завершились в начале нового года, то есть жители США вышли на работу и начали заражаться раньше, чем россияне. При этом он добавил, что, если довести коллективный иммунитет населения России до 70 процентов, убедив граждан прививаться, то это снизит число ежедневных заражений.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России. По его мнению, она завершится уже в мае 2022 года. «До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — спрогнозировал он.

Марина Совина
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