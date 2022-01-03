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Онищенко назвал сроки окончания пандемии

Врач Онищенко спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в России в мае 2022 года
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России. Она может завершиться уже в этом году, передает ТАСС.

Онищенко назвал сроки окончания пандемии в России. По его мнению, она завершится уже в мае 2022 года.

«До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — спрогнозировал он.

Эпидемиолог напомнил, что необходимо соблюдать все антиковидные требования, а также вакцинироваться. Он считает, что на данный момент нет причин для паники и введения нерабочих дней, поскольку прививки от коронавируса уже существуют. Онищенко призвал сосредоточиться на вакцинации от COVID-19.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о шансе завершить пандемию коронавируса в 2022 году. Он подчеркнул, что для этого важно прививаться от коронавируса и следовать всем противоэпидемическим мерам.

Марина Совина
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