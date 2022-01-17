Сторонники теории заговора в США не узнали Трампа и приняли его за Кеннеди

Сторонники теории заговора QAnon в США не узнали бывшего американского лидера Дональда Трампа, который выступил на митинге в штате Аризона. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечает издание, экс-президент принял участие в мероприятии в городе Флоренс в Аризоне в минувшую субботу, 15 января. Политик выступил перед своими сторонниками и в очередной раз заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден украл у него победу на президентских выборах в 2020 году.

При этом ряд наблюдавших за выступлением Трампа американцев усомнились в том, что он действительно присутствовал на сцене. Так, после митинга в соцсетях начали распространяться сообщения, в которых пользователи сети, причисляющие себя к QAnon, заявляли, что вместо Трампа в городе появлялся его двойник. Некоторые также предположили, что на самом деле главным действующим лицом митинга стал замаскированный Джон Кеннеди — 35-й президент США, который был убит в 1963 году.

В частности, юзеры обратили внимание, что выступавший в ходе своей речи делал меньше пауз и реже вдыхал воздух, а его голос звучал ниже, чем голос Трампа. Кроме того, по их утверждениям, человек на сцене в профиль якобы не был похож на экс-президента.

В ноябре 2021-го сотни сторонников QAnon вышли на улицы американского Далласа, ожидая появления сына 35-го президента США Джона Кеннеди, который умер более 20 лет назад. Они собрались на месте, где в 1963 году был убит Кеннеди, надеясь, что там появится его сын — Джон Кеннеди-младший: ряд сторонников QAnon верит, что он не погиб в авиакатастрофе в 1999 году и все эти годы скрывался.