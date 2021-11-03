Сотни американцев вышли на улицы в ожидании умершего 20 лет назад сына Кеннеди

Сотни сторонников теории заговора QAnon вышли на улицы американского Далласа, ожидая появления сына 35-го президента США Джона Кеннеди, который умер более 20 лет назад. Об этом пишет The Washington Post.

Во вторник, 2 ноября, американцы собрались на месте, где в 1963 году был убит Кеннеди. Как отмечает издание, пришедшие надеялись, что там появится сын бывшего президента Джон Кеннеди-младший: ряд сторонников QAnon верит, что он не погиб в авиакатастрофе в 1999 году и все эти годы скрывался. Возвращение же Кеннеди-младшего должно было ознаменовать очередной приход к власти экс-главы государства Дональда Трампа. Сын Кеннеди, по мнению поддерживающих данную теорию, должен был бы стать новым вице-президентом США.

Подобная теория считается маргинальной даже в среде сторонников QAnon, пишет The Washington Post. В связи с этим эксперты были удивлены тем, что на акцию пришло так много людей. «Меня удивило, что так много людей пришло сюда. Нахождение в таком состоянии ума, когда человек полностью и безнадежно оторван от реальности, открывает очень опасные возможности для того, что он может сделать в будущем», — отметил представитель Лаборатории цифровой криминалистики при Атлантическом совете, который занимается изучением внутреннего экстремизма, Джаред Холт.

Как уточняет газета, пророчество не сбылось, и участники акции начали расходиться спустя час после ее начала. При этом некоторые из них выражали уверенность в том, что Кеннеди-младший предстанет перед публикой вечером того же дня на концерте Rolling Stones.

