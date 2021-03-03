Американских радикалов заподозрили в намерении повторить штурм Капитолия

Полиция Капитолия США предупредила о возможном штурме американского парламента радикально настроенными гражданами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что разведсообщество США узнало о планах экстремистов 4 марта захватить Капитолий и выгнать оттуда конгрессменов. При этом каких-либо подробностей не раскрывается из-за секретности. «Мы уже значительно укрепили безопасность, создали дополнительное физическое заграждение и повысили число личного состава», — рапортовали в полиции.

Ранее сторонники движения QAnon (теории заговора, сторонники которой считают, будто лидеры демократов, голливудские звезды и религиозные деятели являются сатанистами и сексуальными эксплуататорами, а бывший президент США Дональд Трамп противостоит им — прим. «Ленты.ру») объявили 4 марта днем «истинной инаугурации». По их версии, в этот день бывший президент Дональд Трамп вернется на пост главы государства.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне, однако впоследствии инициатива не набрала достаточного числа голосов, и уже бывший президент был оправдан.