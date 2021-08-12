Отец застрелил детей из страха превращения их в чудовищ

Полиция американского штата Калифорния задержала 40-летнего отца семейства, подозреваемого в убийстве двух своих детей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мэтью Тейлор Коулман, 40-летний преподаватель серфинга из Санта-Барбары, был задержан по подозрению в убийстве двухлетнего сына и годовалой дочери. «Поскольку гены моей жены мутировали, дети вот-вот должны были стать чудовищами», — объяснил свой поступок мужчина. Он рассказал, что вывез детей на территорию Мексики, застрелил их из ружья для подводной охоты, а затем спрятал тела. В ближайшее время он должен предстать перед судом.

О пропаже мужчины и детей правоохранительные органы Калифорнии узнали от жены Коулмана. Она была обеспокоена тем, что ее муж не отвечал на звонки. Полиция установила, что он пересек границу Мексики. Сведения о нем и детях были переданы мексиканским коллегам, которые и обнаружили тела несовершеннолетних. Преступника задержали при въезде на территорию США.

Известно, что мужчина увлекался теориями заговора. «Я знал, что это неправильно, но это был единственный способ спасти наш мир», — заявил Коулман.

Полиция Калифорнии бьет тревогу по поводу растущей агрессивности последователей теорий заговора. Особою опасность представляют последователи «Кью-анона» (QAnon) — теории, согласно которой Соединенными Штатами управляет клика сатанистов-педофилов.