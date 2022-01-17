Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Двое россиян устроили в квартире лабораторию по изготовлению взрывчатки

ФСБ: в Новосибирске изъяли 2,5 килограмма пороха у подозреваемых в изготовлении взрывчатки

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Новосибирске сотрудники ФСБ изъяли более 2,5 килограмма пороха при обыске у двоих местных жителей, подозреваемых в создании лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом в понедельник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, в частном доме и квартире задержанных силовики также обнаружили 70 емкостей с химреактивами, необходимыми для изготовления взрывчатки, и специальное оборудование.

На мужчин завели дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ»). Сейчас на месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.

13 января сообщалось, что в Ивановской области ФСБ задержала семерых участников запрещенного в России экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Двое из них оказались причастны и к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), также запрещенного в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Беглый банкир Аблязов раскрыл центр координации протестов в Казахстане
Названо количество зависимых от соцсетей россиян
Россиянам назвали способ превратить 19 дней отпуска в полтора месяца
Производитель российских процессоров заподозрил свою ненужность
Москвичка рассказала о похоронных традициях в Бутово
Вера Брежнева порадовала фанатов снимком в купальнике с Мальдив
В организации ограбления вдовы Градского заподозрили прислугу
Порезавшего пассажиров автобуса россиянина отправили в психиатрическую больницу
В российском городе отменили крещенские купания из-за омикрон-штамма
Женщина послушала мать и разбогатела
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter