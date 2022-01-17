Двое россиян устроили в квартире лабораторию по изготовлению взрывчатки

В Новосибирске сотрудники ФСБ изъяли более 2,5 килограмма пороха при обыске у двоих местных жителей, подозреваемых в создании лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом в понедельник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, в частном доме и квартире задержанных силовики также обнаружили 70 емкостей с химреактивами, необходимыми для изготовления взрывчатки, и специальное оборудование.

На мужчин завели дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ»). Сейчас на месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.

13 января сообщалось, что в Ивановской области ФСБ задержала семерых участников запрещенного в России экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Двое из них оказались причастны и к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), также запрещенного в России.