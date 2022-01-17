Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цены на газ в Европе рухнули

Цены на газ в Европе 17 января упали на 7,7%

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В начале недели стоимость природного газа на европейских биржах перешла к падению. Фьючерс на февраль на крупнейшем европейском хабе TTF рухнул более чем на 7 процентов по сравнению с концом прошлой недели, вновь опустившись ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

На минимуме цена доходила до 946 долларов за тысячу кубометров. В пятницу, 14 января, расчетная цена составляла 1025,2 доллара. По состоянию на 13:25 мск в понедельник она достигла 987 долларов.

Котировки TTF1! от TradingView

Весной стоимость газа на TTF колебалась на уровне 250–300 долларов за тысячу кубометров. Максимум был зафиксирован 21 декабря — 2190,4 доллара за тысячу кубометров.

На прошлой неделе Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что хранилища газа в Европе опустели до 49,33 процента. Это на 16 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. Хуже всего ситуация в Австрии (31 процент) и Нидерландах (33 процента).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Чернокожий студент рассказал об отличии российских девушек от африканок
Подозреваемого в убийстве российской пенсионерки задержали спустя 17 лет
Ушедший с СТС ведущий назвал понравившиеся ему города России
Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко
Apple «похоронит» последний компьютер с дисководом
Объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине
Раскрыта разница заработка российских артистов на концертах вживую и онлайн
Цены на газ в Европе рухнули
Лукашенко подарил журналистам одежду с изображением зада собаки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter