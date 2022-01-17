Стало известно о гендерном разнообразии в сериале по «Гарри Поттеру»

Издание Daily Mail сообщило о гендерном и расовом разнообразии в грядущем сериале по вселенной «Гарри Поттера».

В кастинг-листе, на который ссылается таблоид, отмечается, что на роль Джеймса Поттера, отца Гарри, создатели ищут актера «азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения».

Также отмечается, что роль Лили Эванс, матери Гарри Поттера, хотят предложить «гендерно-неконформной, небинарной, транс-женщине».

Кроме того, по данным издания, роль Питера Петтигрю должен играть «гендерно-неконформный, небинарный, транс-мужчина».

В январе 2021 года стало известно, что американская телекомпания HBO выпустит сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера. Ранее сообщалось, что воплощению проекта в жизнь могут помешать несколько обстоятельств: Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, должна одобрить идею создания сериала, а затем компаниям необходимо договориться с медиакорпорацией NBCUniversal, владеющей контрактом на трансляцию фильмов и разнообразного контента, связанного с Гарри Поттером.