Женщина сшила сумку коту для совместных путешествий и стала звездой в сети

Путешествующая по Италии с котом туристка стала звездой в сети после того, как поднялась с питомцем на вершину горного массива Гриньетта в итальянских Альпах. Об этом сообщает Good News Network.

Итальянка Дойна Муравски (Doina Muravschi) нашла черного годовалого котенка по кличке Баунти четыре месяца назад. Женщина решила не оставлять животное дома, а брать его с собой в путешествия — для этого она сшила специальную сумку-переноску для питомца, которую опробовала в восхождении на горный массив высотой около двух тысяч метров над уровнем моря.

«Сделала для него специальный рюкзачок — ему очень понравилось! Он был так спокоен, ни разу даже не мяукнул», — рассказала туристка. Итальянка призналась, что цель ее совместных поездок с питомцем состоит в том, чтобы показать, что кошки способны не только лежать дома на диване, но также активно путешествовать с хозяином.

Отмечается, что до этого Муравски брала Баунти в большое велосипедное путешествие через всю Италию, из Баллабио в Матеру, которое заняло больше месяца, — пока девушка крутила педали, кот спал в переноске.

Ранее, в ноябре 2021 года, группа альпинистов забралась на вулкан Орисаба в Мексике, чтобы спустить вниз бездомную собаку, которая провела на вершине горы почти месяц. Ради того, чтобы спасти животное от холода и безопасно спустить вниз, его поместили в рюкзак, который по очереди несли участники спасательной операции. После спуска истощенного пса на машине доставили к ветеринару.