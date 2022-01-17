Суд в России оштрафовал популярную соцсеть

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей израильский сервис по поиску родственников и составлению генеалогического древа MyHeritage. Причиной стал отказ популярной соцсети локализовать в России данные пользователей. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Компанию признали виновной в нарушении, предусмотренном частью 8 статьи 13.11 административного кодекса России. Решение вынес мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы. «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 000 рублей 00 копеек», — указано в публикации.

Весной 2020 года стало известно, что MyHeritage прекратил отправлять ДНК-тесты в Россию. Перед этим депутат Госдумы Евгений Федоров просил прокуратуру проверить законность сбора сервисом данных ДНК у россиян, писал «Коммерсантъ».

MyHeritage представляет собой социальную сеть и генеалогический сайт. Сервис предлагает пользователям создавать семейные древа, искать предков, взаимодействовать с родственниками. Также на платформе можно заказать ДНК-тест, позволяющий узнать подробнее о своем происхождении.

