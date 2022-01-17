Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Суд в России оштрафовал популярную соцсеть

Суд оштрафовал соцсеть MyHeritage на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные

Кадр: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей израильский сервис по поиску родственников и составлению генеалогического древа MyHeritage. Причиной стал отказ популярной соцсети локализовать в России данные пользователей. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Компанию признали виновной в нарушении, предусмотренном частью 8 статьи 13.11 административного кодекса России. Решение вынес мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы. «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 000 рублей 00 копеек», — указано в публикации.

Весной 2020 года стало известно, что MyHeritage прекратил отправлять ДНК-тесты в Россию. Перед этим депутат Госдумы Евгений Федоров просил прокуратуру проверить законность сбора сервисом данных ДНК у россиян, писал «Коммерсантъ».

MyHeritage представляет собой социальную сеть и генеалогический сайт. Сервис предлагает пользователям создавать семейные древа, искать предков, взаимодействовать с родственниками. Также на платформе можно заказать ДНК-тест, позволяющий узнать подробнее о своем происхождении.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Чернокожий студент рассказал об отличии российских девушек от африканок
Подозреваемого в убийстве российской пенсионерки задержали спустя 17 лет
Ушедший с СТС ведущий назвал понравившиеся ему города России
Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко
Apple «похоронит» последний компьютер с дисководом
Объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине
Раскрыта разница заработка российских артистов на концертах вживую и онлайн
Цены на газ в Европе рухнули
Лукашенко подарил журналистам одежду с изображением зада собаки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter