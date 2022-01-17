Российский хоккеист-чемпион решил избавиться от роскошного особняка в США

Бывший хоккеист, игрок клубов НХЛ россиянин Алексей Яшин решил избавиться от роскошного особняка в США. Двукратный олимпийский призер и чемпион мира 1993 года выставил на продажу дом в Лонг-Айленде на юге штата Нью-Йорк, пишет Dirt.

Жилье расположено в элитном пригороде Олд-Уэстбери и граничит с двумя площадками для игры в поло. Яшин приобрел недвижимость в 2001 году за 3,9 миллиона долларов (296,5 миллиона рублей). За участок в 120 соток с личным бассейном и теннисным кортом новому владельцу придется отдать девять миллионов долларов (686,4 миллиона рублей). Площадь самого дома — более 740 квадратных метров. Внутри находятся шесть спален, шесть ванных комнат и два санузла.

Причудливый ремонт в особняке показался риелторам безвкусным — в оформлении всех помещений присутствуют колонны, везде висят тяжелые шторы, а в отделке много позолоченных элементов. В двухуровневой гостиной с каменной лестницей высокие арочные окна и узорчатый камин, в столовой висят картины и стоит изогнутая мебель, а стены кабинета обшиты массивными деревянными панелями.

Среди необычных вещей в интерьере специалисты обнаружили набросок над шкафом в спальне — изображенная на нем женщина напоминает американскую модель Кэрол Альт, бывшую возлюбленную Яшина. На минус первом этаже особняка находится SPA-центр с гидромассажной ванной и сауной, бар с кожаными диванами и бильярдная комната.

В декабре 2021 года от недвижимости в Нью-Йорке избавился пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Спортсмен продал неизвестному свой пентхаус в районе Трайбека на Гринвич-стрит. За объект из трех квартир площадью 827 квадратных метров новый владелец отдал 49,5 миллиона долларов.