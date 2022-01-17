Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Индонезия перенесет столицу к 2024 году

Власти Индонезии перенесут столицу из Джакарты на восток острова Калимантан к 2024 году

Фото: Bayu Syaits / Unsplash

Власти Индонезии объявили, что перенесут столицу государства с острова Ява на восток острова Калимантан. Об этом сообщает РИА Новости.

Процесс переноса столицы из Джакарты на остров Калимантан завершится к 2024 году. Новая столица будет называться Нусантара, из бюджета на проведение всех необходимых мероприятий будет потрачено 32,5 миллиарда долларов.

Впервые правительство страны заявило о планах переноса столицы в 2019 году. Об этом объявил министр планирования национального развития Бамбанга Броджонеро.

Власти решили пойти на такой шаг из-за целого комплекса проблем, которые связаны с нынешней столицей Джакартой и ее 30-миллионным населением. Помимо огромных пробок, город постепенно уходит под воду, примерно на 15 сантиметров в год. Это связано с болотистым характером местности и обилием рек, проходящих через Джакарту, которые вымывают грунт.

С момента провозглашения независимости Индонезии в 1945 году Джакарта является не городом, а провинцией со статусом столицы. Наиболее раннее упоминание города относится к периоду существования индонезийского королевства Тарумы в IV веке нашей эры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Модельер подал в суд на Lego за кражу дизайна его одежды
Индонезия перенесет столицу к 2024 году
Павел Прилучный отправился в Дубай с Агатой Муцениеце
Российский врач перечислил симптомы заражения омикроном
Ядовитые вещества из Северного моря посчитали причиной отравления собак
Хабиб Нурмагомедов открыл ресторан быстрого питания в Москве
Порошенко заявил о попытке отстранить его адвокатов
Киселев охарактеризовал Познера фразой «в России лишь кормится и страдает»
На Украине оправдались за неудачную попытку задержать Порошенко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter