Индонезия решила перенести столицу

Власти Индонезии задумались о переносе столицы из города Джакарты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра планирования национального развития Бамбанга Броджонеро.

«Президент [Джоко Видодо] решил перенести столицу за пределы [острова] Явы (на его севере находится Джакарта — прим. Ленты.ру), и это очень важное решение», — подчеркнул чиновник. Он также добавил, что руководство еще не выбрало новое место для главного города страны.

Министр также рассказал, что сам процесс может занять до 10 лет. В качестве примера Броджонеро привел имеющие такой опыт Бразилию, Малайзию и Казахстан.

Официально Джакарта является не городом, а провинцией со статусом столицы.

Наиболее раннее упоминание Джакарты относится к периоду существования индонезийского королевства Тарумы в IV веке нашей эры.

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