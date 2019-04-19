Михаил Горбачев проиграл выборы и захотел в Россию

Индонезиец Михаил Горбачев Дом, баллотировавшийся в парламент страны, проиграл выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Моя партия [Партия Солидарности Индонезии], судя по неофициальным предварительным данным, не прошла четырехпроцентный барьер. Мы набрали только два процента голосов», — сказал Горбачев. Политик подчеркнул, что несмотря на результаты, он не отчаивается и собирается попробовать силы на выборах в 2024 году.

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Горбачев также заявил, что планирует съездить в столицу России. «Джакарте есть чему поучиться у Москвы, особенно в сфере электронного правительства и других сферах современного городского хозяйства», — добавил индонезиец.

Политик получил свое имя через неделю после рождения, когда родители заметили в газете статью о Михаиле Горбачеве. Его отцу очень понравилось имя влиятельного человека и лидера страны, и в итоге сына решили назвать именно так.

Горбачев был среди 245 тысяч кандидатов на всеобщих выборах, которые прошли в Индонезии 17 апреля. Это первое в истории страны голосование, в ходе которого одновременно выбирали президента, вице-президента, депутатов национального парламента и местных законодателей. Официальные результаты будут объявлены 22 мая.

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