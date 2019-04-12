Михаил Горбачев пойдет на выборы в Индонезии

На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь бывшего президента СССР. Об этом сообщает New Straits Times.

Полное имя 32-летнего мужчины — Михаил Горбачев Дом (Mikhail Gorbachev Dom). Индонезиец рассказал, что назвали его так практически случайно. «Мои родители были уверены, что у них будет девочка. Когда я родился, они запаниковали, потому что они не подобрали имя для мальчика», — пояснил он.

По его словам, примерно неделю после рождения у него вообще не было имени, а затем родители заметили в газете статью о Михаиле Горбачеве. Его отцу очень понравилось имя влиятельного человека и лидера страны, и в итоге сына решили назвать именно так.

Дом отметил, что в юношестве ему было трудно и он до сих пор предпочитает, когда его называют Горба. В то же время имя «работает на пользу» его политической карьере. В политику он решил пойти после нескольких лет неэффективной природоохранной деятельности. Дом считает, что другим способом добиться изменений в сфере охраны окружающей среды просто не получится.

Горбачев стал одним из 245 тысяч кандидатов на всеобщих выборах, которые пройдут в Индонезии 17 апреля. Это будет первое в истории страны голосование, в ходе которого одновременно будут выбирать президента, вице-президента, депутатов национального парламента и местных законодателей.

В сентябре 2018-го сообщалось, что в Перу соперниками на выборах стали Гитлер и Ленин.

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