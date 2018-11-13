Назвавших сына Адольфом британцев осудили за неонацизм

Британскую пару, назвавшую сына в честь фюрера Адольфа Гитлера, признали участниками запрещенной группировки. Об этом сообщает таблоид Mirror.

22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудия Пататас состояли в неонацистской террористической организации «Национальное действие» (National Action), которую запретили в 2016 году как «расистскую, антисемитскую и гомофобную».

Спустя примерно год после запрета у пары родился сын. В качестве имени родители выбрали «Адольф». На одной из фотографий отец ребенка позирует с ним на руках в робе ку-клукс-клана.

Как сообщает издание, в доме Томаса и Пататас в графстве Оксфордшир обнаружили большое количество запрещенной нацистской атрибутики. Согласно обвинениям, оба придерживались «фанатичной веры в превосходство белой расы».

10 ноября стало известно о разоблачении тайного неонацистского объединения в рядах офицеров немецкой армии. Заговорщики планировали убийства левых политиков и лидеров движений в поддержку мигрантов.

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