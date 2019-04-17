Михаил Горбачев решил побороться за реформы в Индонезии

В парламент Индонезии решил баллотироваться политик по имени Михаил Горбачев Дом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал агентству, что считает первоочередной задачу проведения политических реформ в стране. «Три главных вопроса — коррупция, нетерпимость и окружающая среда», — уточнил он.

17 апреля в Индонезии проходят выборы президента и депутатов двух палат парламента. Отдать свой голос на них смогут почти 193 миллиона граждан.

В сентябре 2018 года стало известно, что за пост мэра города Юнгар в Перу решили бороться Ленин и Гитлер. Гитлер Альба Санчес утверждает, что он «хороший Гитлер», но не хочет менять имя из увежения к родителям. В 2017 году сообщалось о смерти мэра города Парачу Сталина.

Помимо этого, высший пост Эквадора занимает еще один Ленин по фамилии Морено. Кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» стал президентом в 2017 году.

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