Избирком Эквадора назвал Ленина Морено победителем президентских выборов

Национальный избирательный совет Эквадора Хуан Пабло Посо объявил о победе на президентских выборах кандидата от правящего левого блока «Альянс Страна» Ленина Морено. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает телеканал Telesur.

Как рассказал Посо, после подсчета 99,65 процента голосов можно говорить об официальных необратимых результатах второго тура выборов. По его словам, бывший вице-президент Морено получил поддержку 51,16 процента избирателей, его оппонент Гильермо Лассо набрал 48,84 процента.

В понедельник, 3 апреля, сторонники оппозиционного кандидата Лассо устроили беспорядки на улицах, выступая против победы Морено. Для разгона бунтующей толпы полицейские применили слезоточивый газ. Лассо заявил, что собирается добиться пересчета голосов. По его словам, «граждане Эквадора не признают оглашенные результаты, поэтому они уже вышли на улицы».

Второй тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 2 апреля. Первый этап голосования, который прошел 19 февраля, не выявил победителя. Тогда Морено набрал 36,2 процента голосов, а Лассо — 26,1 процента голосов. Избранный президент вступит в должность 24 мая. Мандат главы государства рассчитан на четыре года.

Морено выступает за продолжение социально ориентированной политики Рафаэля Корреа, продвижение эквадорских товаров на внешних рынках и расширение доступа к качественному образованию.