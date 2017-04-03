Оппозиция Эквадора отказалась признать поражение на президентских выборах

Во втором туре президентских выборов в Эквадоре лидирует кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» бывший вице-президент Ленин Морено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный избирательный советом (НИС) страны. Оппозиция отказалась признавать результаты голосования.

После обработки 92 процентов бюллетеней, Морено получил 51,05 процента голосов. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, бывший банкир Гильермо Лассо, заручился поддержкой 48,95 процента избирателей.

Лассо заявил, что собирается добиться пересчета голосов. По его словам, «граждане Эквадора не признают оглашенные результаты, поэтому они уже вышли на улицы».

Действующий президент Рафаэль Корреа, который находится на этой должности третий срок, прокомментировал итоги выборов. «Великая новость для великой родины: революция снова победила в Эквадоре. Правые повержены, несмотря на их миллионы и контроль над прессой... Ленин — президент!», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Второй тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 2 апреля. Первый этап голосования, который прошел 19 февраля, не выявил победителя. Тогда Морено набрал 36,2 процента голосов, а Лассо — 26,1 процента голосов.

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Мандат главы государства рассчитан на четыре года.

Морено с 1998 года передвигается на инвалидном кресле из-за ранения, полученного при попытке ограбления. До начала избирательной кампании он занимал пост спецпосланника генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности. Морено выступает за продолжение социально ориентированной политики Рафаэля Корреа, продвижение эквадорских товаров на внешних рынках и расширение доступа к качественному образованию.