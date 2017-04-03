В Эквадоре противники Ленина Морено устроили массовую драку с полицией

Сотни сторонников кандидата в президенты от оппозиции Эквадора Гильермо Лассо вступили в драку с полицией. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Они не согласны с победой на выборах действующего вице-премьера Ленина Морено. Стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона бунтующей толпы. Гильермо потребовал от властей пересчета бюллетеней.

Действующий президент Рафаэль Корреа, который находится на этой должности третий срок, прокомментировал итоги выборов. «Великая новость для великой родины: революция снова победила в Эквадоре. Правые повержены, несмотря на их миллионы и контроль над прессой... Ленин — президент!», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

По последним данным, Морено набрал 51,15 процентов голосов избирателей, а Лассо — 48,85.